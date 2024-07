Bischofshofen verstärkt Sicherheitsmaßnahmen

Gewalt, Drogen, Dreck. Mehrfach sorgte die Gegend rund um den Bahnhof Bischofshofen in den vergangenen Jahren für Negativschlagzeilen. Einen traurigen Höhepunkt erreichte die Entwicklung am 23. Juni: Mehrere Jugendliche attackierten eine kleinere Gruppe, darunter ein Kosovare. Die Angreifer prügelten so lange auf den 21-Jährigen ein, bis dieser bewusstlos am Bahnsteig liegen blieb. Der Mann musste ins Koma versetzt werden.