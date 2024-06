Nach brutalem Überfall: Verdächtige stellen sich

Ein 21-jähriger Kosovare wurde am Sonntag am Bahnhof Bischofshofen beraubt und durch Schläge und Tritte so schwer am Kopf verletzt, dass er kurzzeitig in den künstlichen Tiefschlaf versetzt werden musste. Laut Informationen aus dem Uniklinikum Salzburg war der Mann danach wieder ansprechbar und auf dem Weg zur Besserung.