Auf der Route des Glücks durch die Bretagne!

Der Ort ist prädestiniert für die Thalassotherapie – das Meer ist allgegenwärtig, das Klima mild und die Luft jodreich. Roscoff verfügt über eine schöne Bausubstanz aus Granithäusern, und über Lokale, in denen zur Happy-Hour Austern wohlfeil mit einem Glas Wein angeboten werden, was nicht nur Touristen zum Genuss einlädt. Es gefällt mir, neben Einheimischen am langen Tisch in der späten Abendsonne diese für uns seltenen Leckerbissen zu kosten, die nirgendwo sonst so günstig zu haben sind, sich über das Wetter, das hier ständig wechselt und meist um die 20 Grad bietet, auszutauschen, und sich am Puls des französischen Lebensgefühls zu wähnen.