Israel: „Haben in Rafah 900 Terroristen getötet“

Bodenoffensive könnte bald enden

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte zuvor in Aussicht gestellt, dass die letzten größeren Kampfverbände der islamistischen Hamas im Süden des Gazastreifen bald zerschlagen werden. Damit könnte zumindest die großangelegte Bodenoffensive in dem abgeriegelten Küstenstreifen enden. Das würde aber nicht unbedingt ein Ende des Militäreinsatzes bedeuten. Netanyahu und hohe Militärs kündigten bereits mehrfach an, dass israelische Truppen auch nach der Phase der intensiven Kämpfe an strategischen Stellen im Gazastreifen bleiben würden.