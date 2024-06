Gaza-Helfer: „Haben Angst, die Nächsten zu sein“

Die Gefechte im Gazastreifen und anderen Gebieten im Nahen Osten dauern an, das humanitäre Leid wird immer größer. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) eröffnete schon am 14. Mai 2024 zusammen mit elf nationalen Rotkreuzgesellschaften ein Feldlazarett in Rafah. krone.tv hat mit Hisham Mhanna, der seit 2019 für das IKRK arbeitet und in Rafah lebt, über die Situation vor Ort gesprochen.