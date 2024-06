Netanyahu: Schwere Kämpfe in Rafah „kurz vor Ende“

Verteidigungsminister zu Gesprächen in Washington

Angesichts einer befürchteten Eskalation auch an der Grenze zum Libanon reiste Israels Verteidigungsminister Joav Gallant am Sonntag nach Washington. Bei den Gesprächen mit US-Regierungsvertretern werde er „die Entwicklungen im Gazastreifen und im Libanon erörtern“, sagte Gallant vor seinem Abflug. Israel sei auf alle Maßnahmen vorbereitet, die im Gazastreifen, im Libanon und in weiteren Gebieten erforderlich sein könnten.