„Diesmal haben wir für die Deutschen nichts übrig“

Die einen sprechen von Hassliebe, die anderen von einem innigen und freundschaftlichen Verhältnis. Und manche können mit den Deutschen gar nichts anfangen. Wie in ganz Österreich gehen auch in den Orten und Städten, die sich mit dem großen Nachbarn eine Grenze teilen, die Meinungen ganz weit auseinander. Insgesamt beträgt die Staatsgrenze zwischen Österreich und Deutschland 817 Kilometer und reicht vom nördlichsten Mühlviertel, über Salzburg und Tirol bis nach Vorarlberg. Abgesehen vom Bodensee wurde der aktuelle Grenzverlauf in einem bilateralen Staatsvertrag am 29. Februar 1972 rechtsverbindlich geregelt.