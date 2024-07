S-Link-Planer: „Das Angebot schafft die Nachfrage“

Befürworter und Gegner werfen derzeit ihre Argumente in den Ring, um die Bürger bis zur Befragung in ihre Lager zu ziehen. So hat die S-Link-Planungsgesellschaft am Dienstag aktuelle Verkehrszahlen auf den Tisch gelegt und das Potenzial offen gelegt. Alleine durch den Hauptast von Bürmoos bis Hallein könnten täglich 120.000 Autokilometer eingespart werden. Mit den Seitenästen wie Messe- oder Stieglbahn könnten es noch weit mehr sein – falls die Salzburger auch auf die Öffis umsteigen. „Ein gutes Angebot schafft auch die Nachfrage danach“, sagt Projektleiter Albert Greinmeister. Ein Beispiel ist der Ausbau der S3 im Süden der Stadt. Dort haben sich die Fahrgastzahlen nach der Attraktivierung um fast 500 Prozent gesteigert.