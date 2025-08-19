Vorteilswelt
Am Wallersee

Kanu drohte unterzugehen: Elf Menschen gerettet

Salzburg
19.08.2025 11:20
Die Wasserrettung und die Feuerwehr retteten die elf Personen.
Die Wasserrettung und die Feuerwehr retteten die elf Personen.

Zu einem etwas kuriosen Vorfall mussten die Wasserrettung und die Feuerwehr Henndorf in Salzburg am Montag ausrücken. Bei einer geführten Tour am Wallersee drohte ein Kanu aufgrund eines Lecks unterzugehen. Elf Personen wurden gerettet.  

Eine echte Gefahr bestand zu keinem Zeitpunkt, denn alle Teilnehmer der Tour hatten eine Schwimmweste an. Warum das Kanu ein Leck erlitt, ist jedoch unklar.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.
Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die Wasserrettung und die Feuerwehr brachten die elf Personen unverletzt samt ihrer Ausrüstung zurück an Land. Dort wurde die Tour fortgesetzt. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Salzburg

