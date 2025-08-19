Kanu drohte unterzugehen: Elf Menschen gerettet

Salzburgs Nene ist bereits in Istanbul
Zu einem etwas kuriosen Vorfall mussten die Wasserrettung und die Feuerwehr Henndorf in Salzburg am Montag ausrücken. Bei einer geführten Tour am Wallersee drohte ein Kanu aufgrund eines Lecks unterzugehen. Elf Personen wurden gerettet.
Eine echte Gefahr bestand zu keinem Zeitpunkt, denn alle Teilnehmer der Tour hatten eine Schwimmweste an. Warum das Kanu ein Leck erlitt, ist jedoch unklar.
Die Wasserrettung und die Feuerwehr brachten die elf Personen unverletzt samt ihrer Ausrüstung zurück an Land. Dort wurde die Tour fortgesetzt.
