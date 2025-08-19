Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tänzer im Interview

„Salzburg ist eine Stadt mit zwei Gesichtern!“

Salzburg
19.08.2025 13:00
Tanzen ist für sie maximale Freiheit: Hugo und Ricardo posieren vor Salzburg-Hintergrund
Tanzen ist für sie maximale Freiheit: Hugo und Ricardo posieren vor Salzburg-Hintergrund(Bild: Markus Tschepp)

Einmal Dorf, dann wieder Kunst-Metropole: Ricardo und Hugo, zwei Tänzer der international renommierten Sead-Akademie, lieben ihre Wahlheimat Salzburg und die Festspielbühne. Sie sind in der Oper „Maria Stuarda“ maximal gefordert.

0 Kommentare

Sie drehen und schlängeln sich über die Bühne im Großen Festspielhaus, meist ineinander verwoben und die großen Opernstimmen beschützend. Einmal schwarz, dann minimal in weiß bedeckt.

Feine Bewegungen statt großer Akrobatik
Die insgesamt 16 Tänzer der Sead-Akademie sind in der Donizetti-Oper „Maria Stuarda“ maximal gefordert. Anstrengend? „Es ist anders“, sagen die beiden Portugiesen Hugo Fidalgo und Ricardo Filipe Freitas. Die Bewegungen kommen ohne große Akrobatik aus. Aber: „To do little for a long time“ – also wenig für lange Zeit zu machen – erfordere viel Disziplin.

Für sie ist es eine Festspiel-Premiere. Ricardo studiert im dritten Jahr an der international renommierten Akademie in Salzburg. Hugo hat hat seinen Abschluss ganz frisch in der Tasche. Beide träumten in ihrer portugiesischen Heimat davon, in Salzburg aufgenommen zu werden. Jährlich bewerben sich mehrere hundert Tänzer aus aller Welt in dem Institut. Jeder lernt von jedem. „Es ist eine ganz eigene Welt. Ich habe immer Beiträge in den Sozialen Medien gelesen“, erzählt Hugo.

Opernstars und Tänzer bleiben auf rotierenden Scheiben immer in Bewegung: Nino Gotoshia als Anna ...
Opernstars und Tänzer bleiben auf rotierenden Scheiben immer in Bewegung: Nino Gotoshia als Anna mit Ricardo Freitas, Hugo Fidalgo und Kollegen im Hintergrund.(Bild: SF/Monika Rittershaus)

 Eine Tanzkarriere startet meist schon in der Kindheit. Wie bei Ricardo, der damals Sportler war und über Freunde ins Tanz-Business kam. Er stand vor der großen Entscheidung: Ganz nach der Familien-Tradition Zahnarzt werden oder doch den Traum vom Profi-Tänzer wahr werden lassen?

Ihre Repertoire ist breit – von Contemporary Dance bis Hip Hop oder Breakdance. Jede Ecke der Sead-Akademie sei von einem enormen Maß an Kreativität und internationaler Kraft ausgefüllt, schwärmen Hugo und Ricardo.

Lesen Sie auch:
Im Malersaal werden Oberflächen veredelt: Wolfgang Kschwendt beizt ein Regal ab.
Salzburger Festspiele
„Jeder Meter in den Werkstätten ist umkämpft“
18.07.2025
Salzburger Festspiele
Donizettis „Maria Stuarda“: Kampf der Gigantinnen
31.07.2025

Salzburg für sie? „Die Stadt hat zwei Gesichter – einmal Dorf, dann wieder eine richtige City“, meint Hugo zufrieden. Die Tage der Tänzer sind zumeist durchgetaktet: Neben bis zu acht Stunden Training muss auch noch Zeit für Jobs zumeist in der Gastronomie bleiben.

Ihre Zukunftspläne? „Ich will als Tänzer und Lehrer arbeiten“, verrät Ricardo. Salzburg soll seine „Homebase“ bleiben. Von der Mozartstadt aus will er um die Welt jetten.

Porträt von Sabine Salzmann
Sabine Salzmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
197.520 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
159.463 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
142.963 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3066 mal kommentiert
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2003 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Von der Leyen und Macron mit Selenskyj bei Trump
1614 mal kommentiert
Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidenten ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf