„Salzburg ist eine Stadt mit zwei Gesichtern!“

Für sie ist es eine Festspiel-Premiere. Ricardo studiert im dritten Jahr an der international renommierten Akademie in Salzburg. Hugo hat hat seinen Abschluss ganz frisch in der Tasche. Beide träumten in ihrer portugiesischen Heimat davon, in Salzburg aufgenommen zu werden. Jährlich bewerben sich mehrere hundert Tänzer aus aller Welt in dem Institut. Jeder lernt von jedem. „Es ist eine ganz eigene Welt. Ich habe immer Beiträge in den Sozialen Medien gelesen“, erzählt Hugo.