Milliardär Buffett will gesamtes Vermögen spenden

Buffett will Leuten helfen, „die nicht so viel Glück hatten“

Da seine laufenden Spenden – unter anderem für die Stiftung von Microsoft-Gründer Bill Gates und seiner Gattin Melinda – mit seinem Tod aufhören werden, will der Investor offenbar auch für die Zeit danach vorsorgen. Er will jenen Leuten helfen, „die nicht so viel Glück hatten wie wir“, erklärte Buffett im Interview.