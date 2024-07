Leitspital: Streit um mögliche Privatisierung

Aus dem Leitspital Liezen wird das Klinikum Stainach: Um das ramponierte Image des größten Prestigeprojekts der aktuellen Landesregierung aufzupolieren, wurde der Arbeitstitel kürzlich abgeändert. „Der Name ist das Ergebnis eines dreistufigen Wettbewerbs“, hieß es in den Unterlagen, die am Montag an die Medien verteilt wurden.