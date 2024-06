Volkswagen-Topmanager wütend wegen Porsche-Verbot

Seit heurigem Jahresanfang gelte, dass es nicht mehr möglich sei, einen Porsche als Dienstwagen zu bestellen, schilderte ein Volkswagen-Sprecher am Sonntag in Folge eines entsprechenden „Bild“-Zeitung-Berichts. Seitdem werde die Regelung auch so gehandhabt. Hintergrund ist das Geld: „Es ist tatsächlich eine Kosteneinsparung.“ Davon betroffen sind laut dpa-Informationen rund 200 leitende Mitarbeiter.