Stocker: „Zadic schuldet volle Aufklärung“

Stocker adressiert seine Vorwürfe auch an jene Kommission, die nach dem Bekanntwerden der die ÖVP so sehr belastenden Pilnacek-Files von Zadić installiert wurde. Der verstorbene vormals höchste Justizbeamte behauptete laut Tondaufnahme, dass die ÖVP ihn dazu bringen habe wollen, diverse Verfahren zu beeinflussen. Was die ÖVP freilich bestreitet.