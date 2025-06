Le Mans: Kubica-Ferrari siegt, auch Lietz jubelt

Routinier Richard Lietz hat am Sonntag seinen sechsten Klassensieg beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans eingefahren. Der 41-jährige Niederösterreicher triumphierte mit Ryan Hardwick (USA) und Riccardo Pera (ITA) in einem Manthey-Porsche in der LMGT3-Kategorie. Bei den Hypercars setzte sich wie in den beiden vergangenen Jahren ein Ferrari durch. Für das siegreiche Kundenteam AF Corse brillierte unter anderen der frühere Formel-1-Pilot Robert Kubica.