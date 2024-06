Bachmann-Preis 2024: Das sind die Gewinner!

Text über Auswirkungen des Krieges

Überflieger ist jedoch Sila: Der 1981 in Sarajevo geborene, in Deutschland lebende Lehrer und Autor verschließt für den „Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde“ Auswirkungen des Bosnienkriegs autofiktional, tragikomisch, lakonisch und brutal mit generationenübergreifender Bedrohung, gegen die sich sein Ich-Erzähler vehement stellt. Fazit: Ingeborg-Bachmann-Preis der Landeshauptstadt Klagenfurt (25.000 €).