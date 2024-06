Maß Bier auf der Wiesn kostet heuer schon 15 Euro

Münchner Zeitung: Bier sei „gar nicht so teuer“

Die Bierpreise am Oktoberfest werden jährlich heftig diskutiert. Wie die „tz“ schreibt, sei dieser „jedoch angesichts des Aufwands gar nicht so teuer“. Der Gerstensaft werde eigens für die Veranstaltung gebraut. Im Vorjahr sei die Preissteigerung mit durchschnittlich 6,1 Prozent gleichauf mit der allgemeinen Inflation in Deutschland geblieben. Zudem würde der Besucher mehr Alkohol für sein Geld auf der Wiesn bekommen: Der Alkoholgehalt liege bei etwa sechs Prozent und sei damit stärker als normales Bier.