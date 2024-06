Der Kärntner VP-Spitzenkandidat steht nun fest!

Nachdem bereits alle anderen Spitzenkandidaten feststehen, ist nun die ÖVP an der Reihe: Es wurde spekuliert und gerätselt, wessen Name ganz oben auf der Landesliste der Kärntner Volkspartei stehen wird. Zwar standen die Wahlkreislisten bereits fest, die Nummer 1 wurde aber zur Chefsache gemacht: So präsentierte Landeshauptmann-Stellvertreter und Parteiobmann Martin Gruber dem Vorstand am Donnerstagabend die Liste.