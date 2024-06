Die Esprit-Insolvenz trifft auch Salzburg

Mitarbeiter sollen schnell Geld bekommen

In Salzburg sind gut 40 von österreichweit 173 Angestellten betroffen. Je neun arbeiten laut Gewerkschaft der Privatangestellten gpa in den Filialen im Europark und in der Judengasse in Salzburg, mehr als 20 in der Zentrale in Bergheim. Ihre Gehälter wurden noch bis Mai ausbezahlt. Jetzt sollen die Angestellten schnell Geld bekommen. „Wir machen von Dienstag bis Donnerstag nächste Woche Betriebsversammlungen an den Standorten. Da werden wir über das Insolvenzgeld berichten“, sagt Michael Huber, Geschäftsführer der gpa Salzburg.