„Haku“ ist der putzige Neuzugang im Salzburger Zoo

Anfang der Woche kam der junge Rote Panda in Salzburg an. Am nächsten Nachmittag steckte er schon das erste Mal seine kleine schwarze Nase in die Salzburger Luft. „Wir standen mit einigen Kollegen vor der Anlage und sahen gebannt auf den geöffneten Schieber. Nach wenigen Minuten konnten wir zwei neugierige Augen erspähen, dann steckte Haku schon den Kopf nach draußen“, erinnert sich Kuratorin Lisa Sernow. Kaum hatte der Neuankömmling eine Pfote auf die Außenanlage gesetzt, startete er bereits seine Entdeckungstour. Durchaus akribisch und mit äußerlicher Gelassenheit untersuchte das junge Männchen gefühlt jeden Zentimeter seines neuen Zuhauses.