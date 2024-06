Modekette Esprit insolvent: 170 Jobs betroffen

Mit der Insolvenz von sieben deutschen Esprit-Gesellschaften im Mai seien nahezu alle Unterstützungsleistungen und alle Warenlieferungen an die österreichische Tochter per sofort eingestellt worden. „Von den Managementfehlern in der Gruppe sind sämtliche europäischen Ländergesellschaften betroffen“, so die Rechtsanwaltskanzlei. Die Ländergesellschaften für Dänemark und Finnland sowie die Retail-Gesellschaften für Benelux und in der Schweiz haben bereits Insolvenz angemeldet. Weitere Insolvenzanmeldungen in anderen Ländern seien in Vorbereitung.