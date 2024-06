„Die Gleichung ihres Lebens“: Genialer Mathe-Film

Wie die schweizerisch-französische Mimin Ella Rumpf dieses trotzig-verbissene Mathegenie anlegt, zwischenzeitlich in verrauchten Pariser Hinterzimmern illegale Mah-Jongg-Partien – ein chinesisches Brettspiel – ausficht, sich Sex à la carte gönnt, in einer unkonventionellen WG lebt, um dann doch die Gleichung ihres Lebens in Angriff zu nehmen und ihren brillanten Geist erneut zu fordern, brachte ihr einen César als beste Darstellerin ein.