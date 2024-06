„Welcome Venice“: Die Lagunenstadt am Scheideweg

Regisseur Andrea Segre, dessen Doku „Moleküle der Erinnerung – Venedig, wie es niemand kennt“ bereits Eindruck als poetisch-bildstarke Produktion machte, siedelt seine semi-dokumentarische Familiengeschichte alla veneziana in der Post-Corona-Zeit an und beobachtet mit feinem Gespür das Leben in der Serenissima, das nicht immer sereno, also heiter, ist.