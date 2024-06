„Ein richtig guter Job“: Humorvolle Lehrer-Komödie

Benjamin (Vincent Lacoste), jung und unerfahren, tritt zu Beginn des neuen Schuljahrs eine Stelle als Mathelehrer an einem College an. Der Start ist holprig, die Schüler fordern ihn heraus. Doch das engagierte Lehrerteam und der Zusammenhalt an der Schule inspirieren ihn. Lesen Sie hier die ganze Kino-Kritik zur der französischen Dramödie „Ein richtig guter Job“.