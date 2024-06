Diese TV-Hits gehen jetzt in die Verlängerung

Etwas leichtere Kost der Unterhaltung, dafür mit hochkarätiger Starbesetzung in gewohnter Manier erwartet Streaming-Zuschauer bei David Letterman und seiner Show „My Next Guest Needs No Introduction“, die heute in die fünfte Staffel geht. Der bekannte Late-Night-Moderator wird darin (in nur noch zwei Ausgaben) Sängerin Miley Cyrus und Basketballspieler Charles Barkley interviewen.