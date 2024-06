Was bringt der Grill-Trend? Wir „smashen“ für Sie!

„Heute smash ich mir was!“ – Janis, 16 Jahre, erstmals verliebt. Das Jugendwort 2022 „smashen“ bedeutet das Abschleppen eines Objekts der Begierde. Ich, an die 40, habe mittlerweile das Smashen an anderen Orten lieben gelernt. Und zwar am Grill. Dort, wo das Fett brutzelt, die Röstaromen aufsteigen und der Geruch den Nachbarn in den Wahnsinn treibt.