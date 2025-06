„Dein eigener Bruder hätte dich anzeigen können“

Ignaz Watscher hatte keine leichte Kindheit: Am 30. Oktober 1935 wurde in St. Waldburgen in der Gemeinde Eberstein als Kind einer Magd geboren, seine Eltern waren nicht verheiratet. Als Zweijähriger zog er sich beim Spielen am Ofen schwere Verbrennungen zu – darüber berichtete sogar die Zeitung (siehe Faksimile unten); und wenig später, Ignaz war noch ein kleines Kind, starb seine Mutter an einer Lungenentzündung. Als Waise wuchs er auf einem Bauernhof auf, wo er auch arbeitete – ohne Lohn.