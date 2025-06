Arnie auf Heimatbesuch: „Hier hat alles begonnen“

„Guten Morgen – willkommen am Thalersee!“, begrüßte der gut gelaunte Arnold Schwarzenegger Sonntagvormittag die jubelnde Menge in seiner Heimatgemeinde Thal bei Graz. Neben alten Freunden und Weggefährten, allen voran Peter Urdl, mit dem Arnie bereits die Schulbank gedrückt hat, waren Schwarzenegger-Fans aus ganz Europa in den beschaulichen Ort unweit der steirischen Landeshauptstadt angereist.