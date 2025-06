Eine Geschichte von der Vielfalt der Natur

Ein Maimorgen im Großen Walsertal. In einer Küche in Fontanella sitzen mehrere Frauen um einen großen Holztisch. Sie sind damit beschäftigt, eine Mischung aus Kräutern aus einem großen Baumwollsack in kleine Tüten abzupacken. Die getrockneten Pflanzenteile rascheln beim Abfüllen und verbreiten ein Aroma, das an sonnengewärmte Wiesen erinnert. Die vier Frauen führen ruhige Gespräche oder schweigen, ganz in ihre Arbeit vertieft – die Berghänge vor dem Fenster sind lichtgeflutet. Es ist eine beschauliche Szene, wie der Zeit entrückt.