Dalic verärgert: „Wir werden nicht respektiert“

Das in die Jahre gekommene kroatische Team kämpfte in den letzten Tagen in Deutschland schon vor dem späten italienischen Ausgleich äußerst unglücklich. „Wir haben gegen Albanien in der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert, und jetzt gegen Italien nochmals“, resümierte Teamchef Zlatko Dalic. „Bei diesem Turnier lief alles gegen uns. Ich kann meinen Spielern keinen Vorwurf machen. Es war einfach nicht unser Turnier.“