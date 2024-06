Beschimpfung mit eigenem Blut in Zelle geschrieben

Eine äußerst brutale Gürtelattacke eines Asylwerbers und dann noch der Bruch zweier Rippen eines 17-jährigen Mädchens – sie meldet sich nun in einem Video zu Wort – sind traurige Höhepunkte, in deren Schatten die Horner Festtage im Waldviertel rücken. Zur besorgniserregenden Gewaltserie gesellt sich nun auch ein blutiger Ausraster eines 20-Jährigen, der jetzt in U-Haft sitzt.