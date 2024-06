Arnautovic: Mit der zweiten Heimat Rechnung offen

„Meine erste EURO war nicht so schön, bei der zweiten war Corona – aber diese EURO macht Spaß, ist mega.“ Marko Arnautovic sieht man an, wie er aufblüht. Der stolze Moment, als Kapitän gegen Polen das 3:1 erzielt zu haben, danach das Lächeln von seinem Vater, dem es vor der Partie nicht so gut gegangen ist – entsprechend gelöst geht der 35-Jährige am Dienstag in die Partie gegen die Niederlande.