EM: Österreich gegen Polen ab 18 Uhr LIVE

Damit dies auch am Freitag gelingt, muss Lewandowski in Schach gehalten werden. „Er ist der Spieler schlechthin in Polen, wird immer gesucht, speziell im Umschaltspiel. Er ist vor allem im Sechzehner gefährlich, da müssen wir schauen, dass wir möglichst wenig Bälle auf ihn zulassen. Dann kommt er hoffentlich gar nicht so oft in die Situation, in der er seine Qualität ausspielen kann“, erklärte Rangnick.