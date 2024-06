Gelingt Posch ein olympischer Last-Minute-Coup?

Was in Anbetracht der Aufregung um ihren Mehrkampfstart im Vorfeld – Posch durfte erst nach Protesten für eine Französin nachrücken, die gemeldet war, auf ein Antreten aber verzichtete – in einem anderen Licht erscheint. „Nachdem es so ausgesehen hatte, als ob ich nicht dabei wäre, habe ich im am Montag vor der EM noch ein hartes Krafttraining absolviert“, verrät die Fußacherin. „Eigentlich nicht das, was man in einer Wettkampfwoche macht.“