Gefährlich: Muslime beten auf der Fahrbahn

Versammlungen vor Moscheen

Vor allem an Freitagen sammeln sich vor den Moscheen, von denen sich die meisten in Wohnhäusern befinden, zahlreiche Gläubige. Nahe einer Glaubensstätte in der Goldschlagstraße ging man am 16. Juni, dem Tag des Startes des viertägigen muslimischen Opferfestes, jedoch noch einen Schritt weiter und verlagerte das Gebet auf die Straße – im wahrsten Sinne des Wortes, denn auf der Fahrbahn waren Teppiche aufgelegt worden.