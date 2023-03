Moscheen in Österreich: Eingeschworen und geheim

2018 ließ Kickl sieben Moscheen schließen - jetzt sind alle wieder offen

Bereits im Juni 2018 erfolgten unter dem damaligen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) sieben Moscheeschließungen. Betroffen waren vier Gebetshäuser in Wien, zwei in Oberösterreich und eines in Kärnten. Der Wirbel in den Medien war enorm. Doch alle sind wieder offen.