Italien: Feldarbeiter klagen gegen Ausbeutung

Die Klage wird am Mittwoch vor einem Gericht in Viterbo behandelt, wie die römische Tageszeitung „La Repubblica“ am Montag berichtete. Die Arbeitskräfte, die vor allem aus Pakistan und Senegal stammen, forderte die Entschädigung von ihrem Arbeitnehmer, die sie jahrelang einschüchterte und bedroht. Viele Schwarzarbeiter hatten keine Aufenthaltsgenehmigung in Italien.