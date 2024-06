Boykott gegen Grüne – aber Gewessler redet weiter

Nicht völlig zerstört

Schon vor dem Eklat in Vorarlberg stand die „Buhfrau der Nation“ der „Krone“ in einem Interview Rede und Antwort. Da antwortet sie etwa auf die Frage, ob ihre Gesprächsbasis mit den ÖVP-Landeshauptleuten, die sie im Zusammenhang mit deren Ablehnung des Renaturierungsgesetzes „Zukunftsvergessenheit“ nachgesagt hatte, nicht völlig zerstört sei: „Ich habe gerade Christopher Drexler getroffen, meinen steirischen Landeshauptmann. Ich glaube, ganz viele Menschen in der Politik wissen, es gibt einen Unterschied zwischen einer politischen Entscheidung und einem persönlichen Kontakt. Und es ist auch gut, dass man das so handhabt.“