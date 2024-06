ÖVP wird neues grünes Feindbild noch brauchen

Ausbau der Westbahnstrecke

Zudem stehen demnächst weitere Termine an, bei denen es für Oberösterreich um etwas geht: Am 1. Juli ist in Hörsching Spatenstich für den weiteren viergleisigen Ausbau der Westbahnstrecke – auf der Besucherliste: Ministerin Gewessler und Landesrat Achleitner. Man darf gespannt sein, wie das Aufeinandertreffen atmosphärisch verläuft. „Ich unterscheide zwischen einer Person und deren staatlicher Funktion“, versucht sich Achleitner im Vorfeld in Pragmatismus.