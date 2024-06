„Die Niederlande werden gegen Österreich gewinnen“

Kjell Scherpen erwartet einen offenen Schlagabtausch – mit leichten Vorteilen für „Oranje“. „Beide Mannschaften werden volles Pressing machen, die Erwartungen in den Niederlanden sind sehr hoch. Sie sind für mich leichter Favorit“, sagte der niederländische Leih-Goalie von Österreichs Meister Sturm Graz vor dem EM-Duell zwischen den Niederlanden und Österreich am Dienstag (18 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Berlin.