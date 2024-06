„Dieser Tag war fast besser als meine Hochzeit!“

Bei „I am from Austria“ nach dem Schlusspfiff flossen die Freudentränen bei vielen, vielen österreichischen Fans im Berliner Olympiastadion. Bei der Party-Nacht danach flossen dann die Bierreserven und die „Weißweinschorlen“ in der deutschen Hauptstadt. Die Anhänger der Truppe von Teamchef Ralf Rangnick genossen das 3:1 gegen die Polen und den großen Schritt Richtung EURO-Achtelfinale in vollen Zügen. „Solche Emotionen wie bei diesem Spiel habe ich noch nie erlebt“, meinte Joschi aus Kärnten. Und fügte augenzwinkernd hinzu: „Dieser Tag war fast noch besser als meine Hochzeit.“