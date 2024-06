Nach Übergriffen: „Haben Angst um unsere Kinder!“

Was muss in diesen Menschen nur vorgehen? Nachdem zwei Asylwerber aus Tschetschenien im Freibad der niederösterreichischen Flüchtlingsheim-Gemeinde Traiskirchen mehrere Kinder sexuell belästigt hatten, sitzt der Schock tief. Viele Eltern und Großeltern sorgen sich um ihren Nachwuchs. Wie die Stadt nun auf die Vorfälle reagieren will.