In Amsterdam geht eine „Polizeikatze“ auf Streife

Aprilscherz sorgte in Zürich für Lacher

Dienstkatzen statt Diensthunde kündigte auch die Stadtpolizei Zürich einst an: „Ihre leisen Samtpfoten und die kompakte Körpermasse eignen sich hervorragend für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen, aber auch anlässlich Hausdurchsuchungen und dem friedlichen Mantrailing“, hieß es in einer Mitteilung. Ein gelungener Coup – doch leider nur ein gelungener Aprilscherz.