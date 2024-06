Ganz Lech im Zauberflöten-Fieber

Netzwerk in der Klassik-Szene

Begleitet werden die jungen Opernstars von professionellen, international renommierten Gesangssolisten und einem Kammermusikensemble. Möglich war das nur, weil sich Marlies Wagner über die Jahre ein glänzendes Netzwerk in der Klassik-Szene aufgebaut hat – und es ihr offenbar nicht an Überzeugungskraft fehlt: „Musiker aus dem Bestand des ’Lech Festival Orchesters’ sorgen für musikalischen Glanz, wobei wir besonders stolz sind, dass auch unsere hervorragenden Bläser für dieses singuläre Ereignis nach Lech kommen werden.“ Die Aufführung wird von niemand Geringerer als Kamila Akhmedjanova geleitet. Die Solokorrepetitorin und Leiterin des Kinderchors an der Bayerischen Staatsoper hat auch die Choreografie mit den Kindern einstudiert.