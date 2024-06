Haslauer vermisst Preuner

Sowohl Landeshauptmann als auch Auinger betonen, dass das Gespräch „sehr konstruktiv“ war. Haslauer geht noch einen Schritt weiter: „Wir werden, glaube ich, auf einen grünen Zweig kommen.“ Bis dahin wird aber noch viel Wasser die Salzach hinunterrinnen, und am 10. November sind die Stadt-Salzburger, Flachgauer und Tennengauer in der Bürgerbefragung am Wort.