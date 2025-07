Im Regen! Retter holten Niederländerin vom Berg

Insgesamt 13 Bergretter rückten am Montag gegen 12.30 Uhr ins Windbachtal in Krimml aus. Sie wurden per Handy alarmiert, weil eine Frau mit einer Verletzung am Unterschenkel auf rund 2300 Metern Seehöhe nicht mehr weiterkonnte. Fehlerhafte GPS-Koordinaten des Standorts und schlechtes Wetter sowie Nebel machten den Flug zur Verletzten unmöglich. Die Retter mussten deshalb einen Teil des Weges zu Fuß zurücklegen.