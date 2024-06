Ein Jahr Schwarz-Blau: Es bleibt noch viel zu tun

ÖVP und FPÖ ziehen im M32 von Neos-Star Sepp Schellhorn Bilanz über ihr erstes gemeinsames Jahr. Die Regierungsspitze blickt dabei in die Zukunft: In Sachen Energie, Wohnen, Verkehr, Kinderbetreuung, Pflege gibt es in den kommenden vier Jahren für die Koalition zahlreiche politische Baustellen. Haslauer und Svazek beteuern: Die Chemie in der gemeinsamen Landesregierung sei ausgezeichnet