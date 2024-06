Jetset-Politik

Ernsthaft jetzt: Es ist ja verständlich, dass sich die ÖVP für die unfeine Aktion der Grünen in Brüssel rächen will. Aber man wäre gut beraten, statt Jetsetpolitik zu betreiben, die richtigen Prioritäten zu setzen. Also geistige Energien in kluge Verkehrsplanung zu stecken, Geld in Bahn, Busse und bessere Straßenverbindungen zu investieren. Damit nicht bald alle Salzburger auf ihr eigenes Flugzeug angewiesen sind.