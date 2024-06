Leihe plus Kaufoption: Klagenfurt holt Rapidler

Die „Violetten“ fixierten – wie die „Krone“ bereits berichtet hatte – jedenfalls den Leih-Transfer des deutschen Offensivmanns Ben Bobzien (21), zuletzt von Mainz an die Austria Lustenau verliehen. Und legen weiter nach: Von den Rapid Amateuren (Regionalliga Ost) kommt Mittelfeldmann Philipp Wydra – ebenso auf Leihbasis für ein Jahr, allerdings inklusive Kaufoption. Wydra ist 21 Jahre alt, spielte auch schon für Köln in der Regionalliga West, hat für die Grün-Weißen zudem 13 Partien in Österreichs 2. Liga gemacht.



Die Amateure verstärken sich indes mit einem Kosovaren: Verteidiger Ledion Ukaj (18) siedelt vom FC-Aarau-Nachwuchs (Sz) an den Wörthersee.