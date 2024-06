Schiri attackiert! Kicker für 14 Spiele gesperrt

Rund ging es am letzten Spieltag im Kärntner Fußball-Unterhaus – im negativen Sinne. Denn Moosburgs Dragan Babic legte sich direkt nach dem Match (1. Klasse C) gegen Steuerberg mit Schiri Bernhard Krainz und Linienrichter Gerhard Meschnark an! „Er griff beide körperlich an, verpasste ihnen einen heftigen Hieb gegen die Brust“, erklärt Klaus Haslinglehner, Vorsitzender des KFV-Strafausschusses. Der dem Slowenen so eine saftige 14-Spiele-Sperre aufbrummte!